„Überraschungsangriff“ auf die Haut an Sonnentagen

Regen und Schnee in Sicht

Am Dienstag und Mittwoch versteckt sich die Sonne aber ohnehin hinter den Wolken, die prognostizierten Höchstwerte liegen in Linz aber weiterhin noch bei 19 und 17 Grad. Für den Rest der Woche ist es aber mit den Frühlingstagen vorbei: Am Donnerstag stellt sich der von der Landwirtschaft lange ersehnte Regen ein und zum Wochenende hin kann die Schneefallgrenze bis auf 400 Meter sinken.