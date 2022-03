Vitali Klitschko gratuliert Bruder zum Geburtstag

„Wir stehen Schulter an Schulter. Ich spüre jeden Tag und jede Sekunde die Unterstützung meines Bruders.“ Mit diesen Worten gratulierte der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko seinem jüngeren Bruder Wladimir zum 46. Geburtstag. „Wir haben ein starkes Band, auch wenn wir getrennt sind. In dieser für die Ukraine entscheidenden Zeit sind wir gemeinsam in Kiew.“