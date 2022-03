Medikamente und Güter als Hilfe für die Ukraine

Weitere Kinder aus der Ukraine eingetroffen

Zudem vermeldet das Land, dass die nächsten 112 Kinder sowie ihre 45 Betreuungspersonen aus der Ukraine angekommen sind. Sie wurden bereits in ihren Unterkünften gebracht und entsprechend versorgt. Bislang konnten rund 250 Kinder und Betreuer aus mehreren Kinderheimen aus der Ukraine nach Tirol gebracht werden. „Ihnen geht es den Umständen entsprechend gut. Sie alle sind froh, nun an einem sicheren Ort zu sein und kommen aktuell in ihrer neuen Umgebung an. Das ist jetzt das aller Wichtigste“, sagt Platter. Insgesamt stellt das Land Tirol rund 340 Unterkunftsplätze für Kinder aus der Ukraine zur Verfügung.