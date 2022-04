Doppelfinger: Freuden und Leiden der Diaspora

Songs für die eigene Seele

„By Design“, so der Name des brandneuen Debütalbums des jungen Musikers, ist beileibe keine reine Hommage an Dylan, aber der Song „A Place To Go“ ist die eindeutigste Referenz an das große Idol. Und zwar nicht nur musikalisch, sondern auch inhaltlich. „Die Botschaft des Songs ist, dass man sich immer an etwas festhalten kann, das einem viel bedeutet, wenn die Zeiten manchmal hart sind. Bei mir war das immer die Musik.“ Das Album ist eine Reise in die persönliche Welt Bäres. Keine reine Zusammenstellung der letzten drei Jahre, in denen das Album entstand, sondern seines ganzen jungen Lebens. Mit seiner Musik wollte Doppelfinger anfangs gar nicht in die Öffentlichkeit. Zu intim und persönlich schienen die Songs und Gedanken. „Ich habe im Keller des Wiener Concerto ein paar Songs gespielt, mich immer öfter auf die Bühne getraut und daraus entstand der Mut. Wenn es die Leute interessiert: schön. Wenn nicht, dann habe ich auch keinem wehgetan.“