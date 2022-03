ÖSV-Speedlady rast beim Renncomeback in die Top-5

Am 10. Jänner 2021 hatte die Vorarlbergerin Nina Ortlieb in St. Anton am Arlberg ihr letztes Weltcuprennen bestritten. Nach ihrem schweren Sturz beim Training zur Weltcupabfahrt in Crans Montana am 20. Jänner des Vorjahres, musste die Lecherin über 14 Monate auf einen Rennstart warten. Am Donnerstag war es bei den Staatsmeisterschaften in der Silvretta Montafon endlich so weit und die 25-Jährige zeigte auf Anhieb, dass sie nichts verlernt hat.