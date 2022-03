Radhighway statt Parkplätze in der Praterstraße

In der Leopoldstadt befinden sich so viele wichtige Orte für die Stadt, dass man sie kaum alle aufzählen kann. Das Stadion, die Messe Wien, ein Teil der Donauinsel, das Stuwerviertel und so vieles mehr. In unserem Grätzelreport haben wir uns die besonderen Schmuckstücke sowie einige Baustellen genauer angesehen.