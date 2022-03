Mord in Wien: Psychische Probleme und Eifersucht

Still und verstört sitzt ein Mechaniker in dem Fahrradgeschäft im Nobelbezirk Hietzing. Seit Tagen hatte er nichts mehr von seinen beiden Chefs gehört. Mittwochfrüh machte die Schreckensnachricht in dem idyllischen Wohngrätzel dann rasch die Runde: Hans und Helga E. – gemeinsam betrieb das Ehepaar den Shop seit beinahe drei Jahrzehnten – sind tot.