Österreichs Tennis-Frauen haben Gruppen-Pech

Österreichs Tennis-Frauen haben im Kampf um den Klassenerhalt in der Europa/Afrika-Gruppe 1 des Billie Jean King Cups (vormals Fed Cup) ein schwieriges Los und anspruchsvolles Programm. Das ÖTV-Team trifft von 11. bis 16. April in Serik bei Antalya in der Gruppe B auf die beiden Favoriten Kroatien und Slowenien sowie Schweden, Bulgarien und Georgien, ergab die Auslosung am Mittwoch.