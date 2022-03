Agrarminister wollen Produktion in EU ankurbeln

Vier Millionen Hektar Anbaufläche zusätzlich

Aktuell muss im Rahmen der EU-Agrarpolitik ein bestimmter Anteil an Fläche stillgelegt werden, dieser soll nun laut Köstinger für den Anbau freigegeben werden. Es würde vier Millionen Hektar in der EU betreffen, in Österreich würden rund 9000 Hektar an zusätzlicher Anbaufläche bereitstehen, so die Landwirtschaftsministerin am Rande eines Treffens mit ihren EU-Kollegen am Montag.