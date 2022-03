Corona-Alarm bei den Caps vor dem Showdown

Die Vienna Capitals müssen am (heutigen) Dienstagabend stark ersatzgeschwächt in das entscheidende Viertelfinal-Heimmatch der ICE-Liga gegen den KAC gehen. Am Spieltag wurden sechs weitere Spieler positiv auf das Coronavirus getestet, so der Club. Betroffen sind Tormann Bernhard Starkbaum, Dominic Hackl, Phil Lakos, Lukas Piff, Matt Prapavessis und Brody Sutter. Außerdem fällt der als Cheftrainer eingesprungene Christian Dolezal aus.