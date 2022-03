Jetzt brennt es immer öfter wegen der Trockenheit

In Dürnbach im Bezirk Oberwart reichte ein Funke aus, um einen Holzstoß im Freien zu entzünden und in Flammen aufgehen zu lassen. Danach hatte ein Feuer hinter dem Nationalpark-Infozentrum in Illmitz gewütet. „Nicht nur die Trockenheit war ein Problem, auch der sich ständig drehende Wind erschwerte die Löscharbeiten“, so das Fazit der 80 Florianis.