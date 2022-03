Überlasteten Kinderbetreuern reicht’s mit Politik

Montags-Demo vor dem Landesdienstleistungszentrum am Linzer Hauptbahnhof: Die Gewerkschafter sind erzürnt darüber, dass die Politik auch in Oberösterreich noch immer nicht angemessen auf die lauten Hilferufe der Beschäftigten in der Kinderbetreuung reagiert hat.

(Bild: Alexander Schwarzl)