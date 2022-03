Das Frühjahr ist Zeit des Pflanzens und Erwachens

Schwarzmann-Spalt geht mit ihren Teilnehmern für ihr Frühlingsritual früh morgens in die Natur und lässt erst die Gedanken schweifen und sich von den Frühlingsboten inspirieren. Auf einem Naturgang haben sie die Möglichkeit sich mit folgenden Fragen auseinanderzusetzen: Welchen Dingen möchte ich dieses Jahr Leben einhauchen? Was soll wachsen? Was wünsche ich mir schon lange und was möchte ich nun umsetzen?