Wo stehen wir mit der Urbanisierung?

Vorarlberger halten an Dorfdenken fest

Dass die Region vom Walgau bis zum Bodensee immer städtischer wird, ist nicht nur Fakt, sondern eine Entwicklung, die laut Markus Berchtold, Experte im Bereich Raumplanung, in ganz Europa passiert. Allein: „Da Vorarlberg seit Jahrzehnten wirtschaftlich sehr erfolgreich ist, ziehen Menschen hierher und benötigen Wohnraum. Darüber hinaus haben wir das große Problem, dass sich die Mehrheit der Grundstücke in Privatbesitz befindet und es daher kaum öffentliche Grün- und Parkflächen gibt.“ Das habe unter anderem mit dem Dorfdenken zu tun, an dem die Vorarlberger seit jeher festhalten. Was in den Talschaften durchaus gelebt werden kann, ist indes von Bludenz bis Bregenz schlichtweg unmöglich. Denn das Rheintal ist eine urbane Region, wenngleich es in den Köpfen noch nicht angekommen ist. Und das obwohl bereits Anfang des 21. Jahrhunderts die Vision formuliert wurde, das Rheintal zur drittgrößten Stadt Österreichs zu machen.