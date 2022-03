Wer hütet im WM-Play-Off gegen Wales das ÖFB-Tor?

Österreichs Tormann-Frage ist auch vor einem der bedeutendsten Fußball-Länderspiele der jüngeren Vergangenheit offen. Über eine klare Nummer eins verfügt das ÖFB-Team nicht. Ob Watford-Reservist Daniel Bachmann trotz zwei Monaten ohne Pflichtspiel am Donnerstag (20.45 Uhr MEZ) im WM-Play-off in Cardiff gegen Wales das Tor hüten wird, will Teamchef Franco Foda erst am Vortag entscheiden. Die weiteren Optionen sind Routinier Heinz Lindner und Debütant Patrick Pentz.