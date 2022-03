37.192 Neuinfektionen und weitere 22 Todesfälle

37.192 Corona-Neuinfektionen sind in den vergangenen 24 Stunden (Stand: Sonntag, 9.30 Uhr) in Österreich gemeldet worden. In der Vorwoche waren es 38.060 Fälle. 22 weitere Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren, starben im aktuellen Vergleichszeitraum. Auf den Normalstationen der Spitäler werden derzeit 2792 Patienten behandelt (36 Plätze wurden frei). Auf den Intensivstationen befinden sich 200 Menschen (drei Plätze wurden frei).