Konkurrenz beeindruckt: „Ferrari geht wie Sau“

„Die Autos sind völlig anders zu fahren als letztes Jahr“, erklärte Leclerc nach seiner zehnten „Pole“, „und eigentlich war ich mit den Runden zuvor nicht ganz zufrieden. Aber wir befinden uns jetzt in einer Position, in der wir wieder um die besseren Plätze kämpfen können.“ Den letzten Sieg für Ferrari holte Sebastian Vettel in Singapur 2019. „Die letzten zwei Jahre waren schwer fürs Team.“ Doch mit dem F1-75 scheinen die Italiener viel richtig gemacht zu haben: „Der Ferrari-Motor geht wie die Sau“, meint auch Red-Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko mit dem Verweis auf eines von den Kundenteams der „Roten“: „Das sieht man auch am Alfa Romeo.“