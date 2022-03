Dominique Plattner über Ping Pong im Stundenhotel

Es geht aber noch heißer

Noch heißer sei die Nacht davor gewesen, in der er von einem Pärchen aus dem Schlaf gerissen worden war. „Mein Doppelpartner und ich hatten unbewusst in einem Stundenhotel eingecheckt, in dem es versehentlich zu einer Doppelbelegung kam“, verrät der nunmehrige Ex-Profi, der sich am Tag darauf nicht hundertprozentig ausgeschlafen den Titel sichern konnte.