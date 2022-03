„Leben mit Downsyndrom ist kein Weltuntergang“

Hilfesuchend wandte sich Martina Natter an den Downsyndrom-Verein. Schnell wurde sie dort eingebunden und hat vor kurzem sogar den Obfrau-Posten übernommen. „Damals hatte ich nicht viel für Selbsthilfegruppen übrig. Allerdings stellen sich den betroffenen Eltern nicht nur ganz so banale Frage wie die nach einer guten Regenhose. Es geht um Spracherwerb, Lernmethoden oder Betreuungsplätze.“ Je nach Kommune ist es gar nicht so einfach, einen geeigneten Betreuungsplatz zu finden. Gerade in Hinblick auf ein zusätzliches Kindergartenjahr stellt sich der eine oder andere Bürgermeister oftmals quer. Matthias Natter hatte damals Glück. Nach einem Besuch auf der Gemeinde war klar: Der Vierjährige durfte zusammen mit seinem jüngeren Bruder Sebastian die Spielgruppe besuchen.