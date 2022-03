„Ausverkauft, Derby, Flutlicht- besser geht nicht“

„Ausverkauft, Derby, Flutlichtspiel - viel besser wird es nicht mehr“, fieberte Rapids Innenverteidiger Kevin Wimmer bei „Rapid-TV“ dem Derby am Sonntag (17.00/live auf sportkrone.at) entgegen. Dabei könnten die Grün-Weißen erstmals im Allianz Stadion ein Wiener Derby zu Hause in Hütteldorf gewinnen. Aber die Austria ist derzeit nicht zu unterschätzen. Die Veilchen vom Verteilerkreis kommen als Tabellenzweiter in den Westen Wiens.