Weiter Wirbel um Amazon-Ansiedlung in Vorarlberg

Die geplante Ansiedlung des Online-Giganten Amazon erhitzt nach wie vor die Gemüter. So fordern die Grünen vehement einen Bebauungsplan für das betroffene Betriebsgebiet. Sie wollen die befürchtete Zunahme von Verkehr und Lärm noch verhindern. Zudem machen sie Druck in Sachen Wildtierkorridor im Betriebsgebiet. Dieser sei komplett ignoriert worden - nun soll ein Gutachten her.