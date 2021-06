Vorarlberg: Amazon will neues Verteilzentrum bauen

De facto null Mitspracherecht

So ist etwa Dornbirns Bürgermeisterin Andrea Kaufmann alles andre als angetan von der Idee, dass vor den Toren der Stadt Amazon sein Lager aufschlagen könnte. Sie würde lieber ein „produzierendes Unternehmen aus der Region“ in dem Industriegebiet sehen. „Dafür ist es schließlich auch vorgesehen“, sagt Kaufmann. Die Stadt hat aber ein Problem, denn das besagte Grundstück befindet sich in Privatbesitz. Und somit hat die Stadt de facto null Mitspracherecht. Dieses Recht hat ausschließlich die Gebrüder Ulmer Holding GmbH, in dessen Eigentum sich die 33.000 Quadratmeter große Fläche befindet.