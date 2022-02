Die Grünen sehen bei Amazon Rot

Amazon sorgt seit Monaten für eine gewisse Nervosität im Land. So hat sich auch schon Post-Gewerkschafter Franz Mähr negativ über die Pläne von Amazon geäußert. Immerhin ist der Online-Händler einer der größten Kunden des Postfuchses - ein eigenes Verteilerzentrum könnte die Post als Zwischenstation einfach ausschalten. Kein Wunder also, dass sich die Begeisterung dort in Grenzen hält.