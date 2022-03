Max Verstappen zeigt im Training allen den Auspuff

Weltmeister Max Verstappen hat die neue Ära der Formel 1 am Freitag mit der Tagesbestzeit im Freien Training für den Grand Prix von Bahrain standesgemäß eröffnet. Der Niederländer absolvierte den Kurs von Sakhir im Red Bull in 1:31,936 Minuten und war damit einen Hauch schneller als der monegassische Ferrari-Pilot Charles Leclerc (+0,087 Sek.) sowie dessen spanischer Teamkollege Carlos Sainz Jr. (+0,584). In der ersten Session untertags war noch Alpha Tauris Pierre Gasly der Schnellste gewesen. In der Dämmerung, bei Verhältnissen, die jenen während des Rennens am Sonntag (16 Uhr) ähnlicher sind, fuhr dann Verstappen auf und davon.