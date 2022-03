Moldawien: Wo die Ärmsten den Armen helfen

Gruber: Vor zwei Wochen, also kurz nach Kriegsausbruch, war ich schon einmal hier. Da war extrem viel Angst spürbar, dass Russland auch in Moldawien einmarschieren könnte. Das erlebe ich so nicht mehr, jetzt herrscht eine größere Gefasstheit. Und vorherrschend ist die überwältigende Hilfsbereitschaft. Die Menschen stellen private Unterkünfte zur Verfügung, sie schließen sich Hilfsorganisationen an, sie holen Menschen mit dem Auto von der Grenze ab und fahren sie durchs ganze Land. Sie verteilen Decken an der Grenze, es ist ja derzeit bitterkalt in Moldawien. Aber auch der Staat hat schon viel geleistet. Ich bin von Präsidentin Maia Sandu begeistert, die die Willkommenskultur jeden Tag im TV verkündet. Concordia ist die größte NGO im Land. Aber wir sind eigentlich keine Katastrophenhelfer, sondern kümmern uns um Kinder und ältere Menschen. Jetzt fahren wir sozusagen doppelgleisig.