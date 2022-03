St. Veiter (27) aus Klein-Lkw geschleudert: Tot

Kurz vor 2 Uhr passierte der schreckliche Unfall: Der 27-jährige Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan fuhr mit seinem Klein-Lkw auf der Gurktalbundesstraße B93 in Richtung Straßburg. In St. Johann kam er plötzlich von der Fahrbahn ab - warum, ist unklar. Der Klein-Lkw überschlug sich mehrmals und blieb nach rund 100 Metern in einem angrenzenden Acker liegen.