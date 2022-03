Mutter und Söhne verkauften Marihuana an Schüler

Das Haus wird von einer 49-Jährigen und ihrem 15 Jahre alten Sohn bewohnt. Ihr zweiter Sohn, 25 Jahre alt, und dessen 21-jährige Freundin wohnen ebenfalls im Bezirk Südoststeiermark. Gemeinsam stehen sie im Verdacht, in unterschiedlichen Ausprägungen die Suchtmittel hergestellt, aber auch in Graz zugekauft zu haben. Die Suchtmittel wurden teils für den Eigengebrauch aber auch für den Weiterverkauf an Schüler gezüchtet bzw. zugekauft.