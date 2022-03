Befreiter Bürgermeister telefonierte mit Selenskyj

Fedorow war am Vortag freigekommen. In einer Videobotschaft von Mittwoch hatte der Vizechef des ukrainischen Präsidentenbüros, Kyrylo Tymoschenko, von einer „Spezialoperation“ gesprochen, durch die der Bürgermeister befreit worden sei. Der Stadtchef befinde sich in der zentralukrainischen Stadt Saporischschja. Details wurden nicht mitgeteilt. Tymoschenko teilte ein Video auf Telegram, das Präsident Wolodymyr Selenskyj zeigt, wie er mit Fedorow sprach. Der bedankte sich beim Staatsoberhaupt dafür, dass er ihn nicht im Stich gelassen habe.