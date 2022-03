Trotz Rufs nach Baustopp wird weiter Kies abgebaut

In verwaltungsrechtlicher Grauzone

Mehr als eine Woche ist seit Donats Appell vergangen, trotzdem gab es bisher keinen Auftrag zum Abbau-Stopp, weder von der zuständigen BH Gmunden noch von der Umweltrechtsabteilung des Landes. Das liegt auch daran, dass Kiesentnahmen wie diese in der Baugrube in einer verwaltungsrechtlichen Grauzone passieren, in der offenbar Spielraum für eigenmächtiges Vorgehen bleibt