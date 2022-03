Zwangsabschuss von Rehen vorerst gestoppt

Wild in Rückzugsgebiete zurückbringen

„Tierschutz Austria“ liefert einen Lösungsvorschlag für die Rettung des Rehwildes: Es wird empfohlen, die Tiere artgerecht zu betäuben (z.B. in Zusammenarbeit mit Schönbrunn) und in die Lobau zu übersiedeln, da die Rehe keine Chance haben, auf natürlichem Weg zurück in den Wald beziehungsweise in das Auengebiet zu gelangen.