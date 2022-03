USA bereiten Abschaffung der Zeitumstellung vor

Der republikanische Senator Marco Rubio aus dem auch Sunshine State genannten Bundesstaat Florida hatte den Entwurf im vergangenen Jahr eingebracht. Er führte Studien an, wonach die Abschaffung der Zeitumstellung wirtschaftliche Vorteile bringen. Im Plenarsaal am Dienstag stellte Rubio einen direkten Zusammenhang zwischen der Zeitumstellung und dem Anstieg von „Herzinfarkten und Autounfällen“ her. „Es ist an der Zeit, dass wir diese müde Tradition in Pension schicken“, sagte er vor der Abstimmung.