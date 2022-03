Obdachlose getötet: Mann in den USA festgenommen

Überwachungskamera filmte Tat

Aufnahmen einer Überwachungskamera im New Yorker Stadtteil Soho zeigten den in schwarze Kleidung vermummten Mann, wie er am Samstag einen in einen Schlafsack gehüllten Obdachlosen mit dem Fuß trat, sich umschaute und dann dem Mann mit einer Waffe in den Kopf schoss.