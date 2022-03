Autodieb verunfallte mit gestohlenem Fiat Panda

Unbekannte Autodiebe haben in der Nacht auf Dienstag in Lienz ihr Unwesen getrieben. Zuerst versuchten die Täter in der Dolomitenstraße einen Pkw unbefugt in Betrieb zu nehmen, was aber nicht gelang, dann stahlen sie ein Auto 400 Meter weiter, mit dem der oder die Täter in den frühen Morgenstunden verunfallten und flüchteten. Eine Fahndung nach dem verunfallten Lenker blieb ergebnislos. Die Polizei Lienz ersucht nun um zweckdienliche Hinweise: 059133/7230.