Kostenexplosion beim Tanken verärgert Pendler

Kosten wie Lotto-Zahlen

Welche Kosten sind an den Zapfsäulen zu erwarten? „Das ist wie mit den Lotto-Zahlen am Sonntag“, so ein Insider aus dem Bezirk Güssing. Er sieht aber vor allem das Kriterium entscheidend, wie es in der Ukraine weitergeht. „Will die Organisation erdölexportierender Länder, kurz OPEC, etwas für die Ukraine tun, dann sollte die Förderquote erhöht werden. Schon allein die Ankündigung würde als Signal wirken.“