Beim Tanken wird es jetzt für länger richtig teuer

Wer tanken muss – und welcher Autobesitzer, von Elektrofahrzeugen einmal abgesehen, muss das nicht, fürchtet sich schon vor der Zapfsäule. Denn so teuer war’s gefühlt noch nie. Warum das so ist erklärt Bernd Zierhut, Vorstand der Welser Doppler-Gruppe (214 Turmöl-Tankstellen): „Die Treibstoffversorgung in Österreich ist generell als angespannt zu bezeichnen“, so Zierhut. Diese ,Anspannung‘ werde einerseits durch die Verwerfungen des Krieges in der Ukraine, andererseits durch geplante Revisionsarbeiten von Raffinerien im näheren Umkreis von Österreich und Österreich selbst ausgelöst.