Vermisste Tiere und Vierbeiner zur Vergabe

Ihre Mama hat die kleine Fellnase nach der Geburt leider nicht angenommen und nun ist das Kätzchen ein „Flaschenkind“. In wenigen Tagen wird im Tierschutzhaus Vösendorf bei einer anderen Katzendame Nachwuchs erwartet, vielleicht kann diese kleine Löwin dann adoptiert werden. Die Kleine bleibt jetzt noch mindestens zwölf Wochen in Obhut, bis sie dann in ein neues zu Hause darf. Interessenten können sich telefonisch unter 01/699 24 50 melden oder per Mail an katzenvergabe@tierschutz-austria.at