In deutscher Diözese dürfen künftig Frauen taufen

In der westdeutschen Diözese Essen dürfen Frauen künftig das Sakrament der Taufe spenden. Dies sei eine Premiere in Deutschland, teilte die römisch-katholische Diözese am Montag mit. Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck habe am Samstag 17 Gemeinde- und Pastoralreferentinnen sowie einen Gemeindereferenten in einem feierlichen Gottesdienst mit der Aufgabe betraut.