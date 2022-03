Bermuda entzieht russischen Jets Lufttüchtigkeit

Russische Touristen sitzen im In- und Ausland fest

Die russische Luftfahrtbehörde Rosaviatsiya hatte schon vor einer Woche den meisten Airlines empfohlen, alle internationalen Flüge einzustellen. Seit Tagen werden aber auch in Russland massenhaft Inlandsflüge gestrichen. Zahlreiche russische Touristen sitzen nun fest - etwa in den Skigebieten im Kaukasus, aber unter anderem auch in Thailand.