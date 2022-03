„Hamdraht“ kommt mit besonderem Geruchserlebnis

Das Interesse an Krimi und Duft ist groß - das zeigte die Lesung am Freitagabend in der Buchhandlung Nentwich in Eisenstadt. Martina Parker las aus ihrem neuesten Werk „Hamdraht“, moderiert wurde das Ganze von Barbara Karlich. Danach konnte man Buch und Duft kaufen. „Besonderer Tipp: Das Lesezeichen mit dem Duft einsprühen und genießen“, raten Martina Parker, Stefan Zwickl und Kräuterhexe Uschi Zezelitsch. Die drei waren es nämlich, die den Geruch fürs besondere Leseerlebnis kreiert haben.