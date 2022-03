Elite-Studenten knüpfen in Lemberg jetzt Tarnnetze

„Für ein Netz brauchen wir ein bis zwei Tage“

Professoren, Freiwillige, Studenten und Hunderte Flüchtlinge, die auf dem riesigen Uni-Gelände untergebracht sind, knüpfen Tarnnetze für Panzer und diverse Kriegsgeräte. Neun Stunden täglich stehen auf dem Stundenplan. Eine Heidenarbeit. „Wir bekommen alte Kleidungsstücke gespendet. Anschließend werden sie von uns in Streifen geschnitten und zu Netzen verarbeitet“, erzählt Maria. Vier bis fünf Helferlein arbeiten gleichzeitig an einem Netz, die in verschiedenen Größen angefertigt werden.