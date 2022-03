Tuch des schwarz verhüllten David in Brand gesetzt

Kritik an Verhüllung der David-Statue

Kritik kam etwa von Uffizien-Chef Eike Schmidt. Die Oppositionsparteien im Florentiner Stadtrat forderten die sofortige Entfernung des Tuches. Am Samstagnachmittag ist eine große Friedensdemonstration in Florenz geplant, an der sich voraussichtlich tausende Menschen beteiligen werden. Vorgesehen ist eine Videoschaltung mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.