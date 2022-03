Grazer Ärztenotdienst siedelt um und ändert Zeiten

Die Versorgung in der Nacht und an den Wochenenden war das zentrale Element bei den Verhandlungen zwischen Land, Stadt, Kammer und anderen Verantwortungsträgern, die am Freitag vorerst zu Ende gingen. War es bislang so, dass zwei Ärzte am Wochenende am Marburger Kai ordinierten und zusätzlich ein bis zwei Mediziner zu Visiten ausgefahren sind, wird künftig nur noch ein Arzt mobilen Dienst versehen.