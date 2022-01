Ärzte-Bereitschaftsdienst bald nur noch 23 Uhr

Graz hatte bisher mit dem Ärztenotdienst eine Sonderlösung, nun soll das medizinische Angebot an Wochenenden und in der Nacht an das System in allen anderen steirischen Regionen angenähert werden. Statt den eigenen Räumlichkeiten mit zwei (nicht optimal ausgestatteten) Ordinationen am Marburger Kai sollen künftig zwei Ärzte in ihren eigenen Praxen den Ordinationsdienst übernehmen, dazu kommt ein Arzt, der Visiten macht. Statt wie bisher die ganze Nacht dauern die Dienste - wie schon bald in allen steirischen Regionen - nur noch bis 23 Uhr, so die Pläne.