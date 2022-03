Russische Militärmacht „nicht sonderlich gewaltig“

Als daraus nichts wurde, fanden sich die Invasoren in einer unangenehmen Lage. Die Angriffsspitzen waren zu weit vorgestoßen, die Versorgungswege plötzlich hunderte Kilometer lang. Drei Tage lang kann man so Krieg führen, danach steht alles. Sprit, Munition und Lebensmittel sind dann aufgebraucht. Probleme mit der gesicherten Kommunikation erschwerten die Situation für die - traditionell zentralistisch geführten - Russen weiter. Wichtige Entscheidungen zum Improvisieren kamen offenbar nicht oder erst zu spät bei den Unteroffizieren an.