MiG-29-Deal vom Tisch: Woran es scheiterte

NATO will sich nicht hineinziehen lassen

Gleichzeitig baute sich in der NATO immer größerer Widerstand auf. Seit Mitte vergangener Woche mahnte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz ein ums andere Mal, dass sich die NATO nicht in den Konflikt hineinziehen lassen dürfe. Und als am Montag Biden mit Scholz, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Boris Johnson telefonierte, war die Botschaft aus Washington ebenso klar: Man dürfe eine rote Linie nicht überschreiten, hieß es. Biden und Johnson hatten zuvor bereits die Einrichtung einer Flugverbotszone abgelehnt - weil dies im Konfliktfall den Abschuss russischer Kampfjets und damit den direkten Eingriff in den Krieg bedeuten würde.