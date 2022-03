„Halo“ feiert Premiere: So klingt unser ESC-Song!

Lange haben die österreichischen ESC-Fans warten müssen, am Freitag war es endlich so weit: Der Song „Halo“ von LUM!X feat. Pia Maria feierte seine große Premiere. Gibt‘s für diese Nummer 12 Punkte für Österreich beim Song Contest in Turin? Oder müssen wir etwa schon im Halbfinale um den Einzug ins Finale zittern? Den Song gibt‘s oben zum Anhören!