Zverev: „Der schlimmste Moment meines Lebens“

Es sei der „schlimmste Moment meines Lebens und meiner Karriere“ gewesen, schildert die Nummer drei der Welt bei einer Pressekonferenz vor dem ATP-Turnier in Indian Wells. Zverev zeigt Reue: „Entschuldigen ist aber wahrscheinlich nicht genug, so wie ich mich verhalten habe. Es war peinlich für mich, es ist noch immer peinlich, wenn ich rumlaufe oder in der Umkleide bin. Es ist kein schönes Gefühl.“