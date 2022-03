„Ich wäre wahrscheinlich im Gefängnis gelandet“

Ausraster 2009 bei US Open

Bei den US Open 2009 hatte die US-Dame einst selbst mit einem Ausraster für Negativschlagzeilen gesorgt. Williams hatte im Halbfinale gegen die spätere Siegerin des Turniers, Kim Clijsters, eine Linienrichterin nach einer umstrittenen Fußfehler-Entscheidung wüst beschimpft und bedroht („Ich werde dich umbringen“). Sie kassierte dafür einen Strafpunkt, der die Niederlage besiegelte. Williams bekam eine Geldstrafe in der Höhe von 175.000 US-Dollar, das sind 116.488 Euro, und spielte zwei Jahre lang auf Bewährung.