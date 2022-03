Fellner startet mit „Topotheken“ digitales Archiv

Kosten werden übernommen

Also rauf auf die Dachböden, runter in die Keller, Schuhkartons durchforsten und Alben durchblättern. Solche Topotheken gibt es in vielen Ländern Europas, bisher wurden mehr als eine Million Dokumente von mehr als 2000 ehrenamtlichen Topothekaren hochgeladen. Von Fellner werden die Kosten für Topotheken in 30 Gemeinden zur Gänze übernommen.