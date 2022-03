Suchaktion nach verschwundenem Lenker nach Unfall

Mit dem Sachverhalt konfrontiert, gab der Mann an, ortsunkundig und im Zuge eines Wendemanövers von der Straße abgekommen zu sein. Da er kein Mobiltelefon bei sich hatte, wollte er sich in ein Gebäude in der Nähe begeben, um von dort die Polizei zu verständigen. Der Mann wurde nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden.